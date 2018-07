Vecinos se rehúsan a ser tenientes gobernadores de Sullana

El subprefecto de la provincia de Sullana (región Piura), José Ojeda Izaguirre, informó que queda pendiente el cambio del 5% de los tenientes gobernadores de los asentamientos y centros poblados de la provincia.

Como medida para oxigenar el trabajo en la Subprefectura se decidió cambiar a la mayoría de los tenientes gobernadores que han permanecido varios años a cargo de su zona. Sin embargo, aún queda un 5% pendiente de cambio porque en algunos sectores los vecinos no quieren tomar el cargo por no involucrarse en el trabajo de un teniente gobernador.

“Hay un problema de que los vecinos no quieren asumir esta función, por ello he convocado a las Juntas Vecinales y vecinos, también he enviado memorial para que los secretarios generales presenten propuesta. Este problema se presenta en algunos sectores de Cieneguillo y Alto Chira y es por problemas que hay entre el mismo vecindario”, acotó Ojeda Izaguirre.

En tanto, con el resto de tenientes gobernadores ya trabajan de manera coordinada con la Policía y la Municipalidad de Sullana, a través del Serenazgo, en la violencia de género y en la seguridad ciudadana.

“Ya tenemos un plan de trabajo estructurado. Por ejemplo el patrullaje vecinal e integrado se viene realizando en los asentamientos El Obrero, Victorino Elorz y César Vallejo, consideradas zonas críticas”, remarcó la autoridad política.