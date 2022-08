Con el tiempo se ha pensado que el tamaño del pene es esencial para satisfacer a la mujer, ya que existe un mito de que, mientras el miembro sea más grande, el placer también lo será. Sin embargo, esto no siempre es acertado.

Para conocer más sobre los beneficios de tener un pene pequeño, sobre todo para las relaciones sexuales, consultamos con dos especialistas en el tema: la psicóloga y sexóloga Amalita Maticorena Barreto; y el sexólogo Gary Rivera.

¿Cuándo se puede considerar un pene como pequeño?

De acuerdo con Gary Rivera, cuando un pene tiene menos de 7 centímetros durante la erección se le considera como micro o pequeño. Pero asegura que, para dar placer, no es necesario tener un miembro grande, sino que sea duro y con buen grosor.

¿Cuáles son las ventajas de tener un pene pequeño?

Tener un pene pequeño no debería hacer sentir mal a un hombre, ya que puede traer beneficios para la pareja. Según Amalita Maticorena, “l as mujeres no necesitamos más de 5 centímetros para poder llegar a excitarnos”. Asimismo, en el momento del sexo oral, tener un micropene puede ayudar a no atragantarte o sentirte ahogada.

El pene pequeño puede estimular mejor a la mujer, pues da más placer, ya que choca con el punto G. Mientras tanto, con uno más largo puede golpear el cuello uterino y se sentiría dolor, según Rivera. Además, el especialista resaltó que se deben realizar poses adecuadas para llegar al orgasmo.

Por otro lado, Rivera recomienda que el sexo no solo debe ser penetración, también es todo el cuerpo. Esto sería estimulando a la pareja a través de la masturbación con las manos y algunos juguetes sexuales.

Existen juguetes sexuales para cada necesidad. Foto: Unsplash

Poses sexuales para hombres con penes pequeños

Las posturas en donde él o ellas controlen la penetración son las que se recomiendan cuando el hombre tiene un pene pequeño. La más conocida es la pose ‘jinete’, en la que la mujer debe estar sentada encima de su pareja y empezar a ‘cabalgar’.