¿Aún no has conectado con tu sexualidad? Te damos tips para que encuentres tu lado erótico

El erotismo es fundamental en la vida sexual. A partir de este uno se crea situaciones, fantasías, excitaciones y demás para alcanzar el placer sexual, por lo que ser consiente de este y de cómo se presente en cada uno es esencial.

Si es que aún no te has cuestionado cómo se expresa en ti, las sexólogas Eirelyn Gómez y Pierina Vergara nos ofrecen algunos consejos para encontrarlo.

¿Qué es el erotismo?

El erotismo viene de la palabra eros, de la palabra amor y está muy relacionado con el tema de la pasión. “Digamos que es la exacerbación del deseo a través de ciertos elementos, exactamente, los sentidos (la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído)”, dice Eirelyn Gómez.

Asimismo, la psicosexóloga Pierina Vergara señala que este erotismo está compuesto también por el deseo, la sensualidad, la fantasía, la autoexcitación y creatividad.

Este es un complemento de la vida sexual, que está en todas las personas y para cada una es diferente.

“El erotismo no es algo estándar. Muchas veces las personas creen, en el caso de las mujeres, que son sensuales las que tienen piernas exuberantes o tienen ciertas vestimentas. Cuando en realidad uno lo va forjando y a lo largo de su vida, descubre que su erotismo consta de las herramientas que se ha ido buscando”, señala Pierina.

Por otro lado, Vergara señaló que, con el tiempo, este puede cambiar por temas de etapas de la vida como la menopausia o el embarazo, por lo que es importante fortalecerlo mediante de la conciencia.

¿Cómo se expresa el erotismo?

Como se mencionó, el erotismo es diferente para cada persona, por lo que cada una sabrá cómo expresarse. Gómez señala que esta puede verse en las conductas afectivas con la pareja (besos, abrazos), a través de los sentidos (por ejemplo, gusto por los masajes) y elementos: conductas que tienen cómo fin buscar el placer, conductas sexuales en el mismo acto (movimientos de cuerpo, miradas, etc.).

Ahora, también existen quiénes no se sienten bien expresándolo. Esto tiene que ver con la autoestima, porque uno, para poder expresar su erotismo corporalmente, debe sentirse bien consigo misma.

“Hay diversos estudios correlacionales que nos indican qué problemas de autoestima repercuten en el deseo y en el orgasmo, especialmente en las mujeres. Para las personas que tienen problemas de autoestima o que tienen inseguridad con su cuerpo, es probable que se les haga difícil, pero no imposible. Para eso estamos los profesionales para brindarle herramientas”, dice Eirelyn Gómez.

“Lamentablemente, es difícil encontrar tu propio erotismo porque la sociedad es muy heteronormativa, que nos indica como debemos ser. Hay personas que no se ven representadas en estos modelos y se les dificulta porque quieren encajar en un erotismo que no se atreven a descubrir por ellos mismas. Hay algunas que lo encuentran y otras piensan que no son sensuales, cuando lo único que falta es que se sea amable con uno mismo. Buscar que te hace ver sexy, con que te sientes sexy, no solo cuerpo, sino palabras”, agrega Vergara.

Tips para encontrar el erotismo

Como se mencionó, lo erótico puede expresar de muchas formas, desde la forma de hablar, miradas, de caminar, por lo que acá te damos algunos consejos de parte de las sexólogas.