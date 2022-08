¿El sexo casual realmente cura el despecho? Esto dicen los expertos

Estar despechado o tener resentimiento es normal después de concluir una relación amorosa, sobre todo si esta acabó de mala manera y te sentiste muy lastimado. Los sentimientos varían y se busca la forma en cómo superar rápidamente este vínculo que ya terminó.

Las formas en cómo se puede hacer son variadas. Algunos optan por quedarse solos un tiempo y otros por relacionarte con otras personas. Por ello, la famosa página de citas Ashley Madison reveló que tener relaciones con otros puede reducir los dolores de un despecho. En una encuesta realizada en la plataforma, encontraron que el 68% de las mujeres que usa la aplicación no siente remordimiento de tener sexo casual para sentirse mejor.

El sitio web señala que el conocer a otros e interesarse sexualmente en más humanos “elevaría la autoestima, la seguridad y confianza de alguien, los cuales son factores son claves para sentirse mejor y recuperarse de un mal de amores”.

En este sentido, las expertas señalan que buscar un encuentro sexual para aliviar la tusa o quitarse al otro de la mente no va a ser tan sencillo. Esto va a depender de la estabilidad emocional de cada persona y de que tanto ha sanado el duelo de la anterior relación.

“Lo importante es por qué quiero sexo casual. No es que esté mal. Todas las personas tienen necesidades, es algo totalmente humano. Pero si es que estás pasando por un duelo, si estás mal contigo mismo o si pasan cosas en tu vida que lo estás canalizando a través de lo sexual, sí recomendaría tomarse unos minutos para identificar si se quiere sexo o si es que no se está viendo otras cosas que están pasando en su vida” , señala la psicosexóloga Pierina Vergara.

Por otro lado, la psicosexóloga Norma Bejarano comentó que también hay que analizar cómo se ha terminado con la anterior pareja, es decir, si concluyó por infidelidad o por desacuerdos.

“Las mujeres si buscan sexo es más por venganza a una infidelidad. Los hombres buscan más sexo porque quieren compañía y mimos. En realidad, ellos quedan muy adoloridos cuando terminan una relación y no soportan estar mucho tiempo solos, por eso buscan una pareja al instante”, señala la especialista Bejarano.

Asimismo, las profesionales advirtieron que este método podría perjudicar más un corazón roto e incluso se podría ilusionar con este nuevo vínculo y quedar doblemente despechado.

“El sexo casual se puede volver en una relación más prolongada si da gusto. Hay personas que saben que solo dos o máximo tres. Hay artículos que dicen que si no te quieres enamorar de alguien no te lo ‘folles’ más de tres veces. Si no has resuelto tu duelo, va a ser más doloroso, porque puede que te enganches con la persona que te ofreció un nuevo contacto físico”, señala la psicosexóloga Norma.

Otra de las cosas que se tienen que tomar en cuenta antes de iniciar un vínculo de sexo casual es lo que siente la persona con quien se va a tener este encuentro.

“No todas las personas están en el mismo proceso de uno. Uno puede ser el más responsable afectivamente y tener las cosas claras , pero eso no quiere decir que te encuentres una persona igual de responsable que tú. Para llevar el sexo casual tienes que ser empático y saber que la otra persona quiere”, indica Vergara.