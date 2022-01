Los 5 libros eróticos para aventurarse en la literatura sensual escritos por mujeres

La literatura erótica también es un juguete para el autoerotismo y la exploración de la sexualidad: estimula las fantasías y enseña que los cuerpos pueden disfrutar con mucho más que el acto sexual. En las conversaciones, la descripción de miradas, la respiración inquieta y en la tensión entre dos personas que acaban de conocerse también hay mucho placer contenido.

Desde Delta Venus de Anaïs Nin, que escribió para un coleccionista anónimo que le pagaba por relato en 1940, hasta los escritos de la trilogía Zorras de Noemi Casquet, la literatura erótica se expande y reinventa, por lo que aquí se mencionan algunos libros escritos por mujeres para adentrarse en el erotismo a través de la imaginación y el deseo.

Los chicos del calendario (Candela Ríos)

“Las novelas eróticas suelen tener tramas recurrentes. Una de ellas es la transformación de vida de una joven común y corriente a partir de un suceso casi milagroso. Los chicos del calendario es algo así”, detalla el portal periodístico Malvestida.

A partir de una mala experiencia de amor, Candela Ríos, la protagonista, hace un video explicando su teoría de por qué los hombres son el problema en las relaciones. Su video se vuelve viral y en una revista la contratan para salir con 12 hombres durante el año a fin de comprobar su teoría.

Censurado (Darlis Stefany)

Anabell envía por error un nude a un desconocido que resulta llamarse Jared. Él representa, básicamente, el cliché del hombre perfecto en las novelas eróticas. “A partir de ese mensaje, inicia un maratón de sexting que ni ellos ni quienes lee este libro quieren que termine”, detalla la web.

Algo de tres (Mónica Benitez)

Es más complicado encontrar libros eróticos con personajes de la comunidad LGBTIQ+. Aunque hay algunos icónicos que abordan las relaciones sexoafectivas fuera de la heterosexualidad, como Camila de Patricia Highsmith, Call me by your name de André Aciman o Blue is the warmest color de Julie Maroh, hay pocas referencias conocidas con autoras femeninas que cuenten historias eróticas con personajes no heterosexuales.

Algo de tres cuenta la historia de Natalia, una maestra de idiomas que entra a una nueva empresa y conoce a Verónica e Inma, dos mujeres que tienen personalidades muy distintas, pero por las que siente una atracción sexual igual de fuerte. ¿Dónde se pone bueno? Verónica e Inma son pareja.

“Los problemas de Natalia comienzan cuando durante su primera semana de trabajo descubre dos cosas: la primera es que siente una atracción sexual irresistible hacia su jefa y la segunda es que la coordinadora de estudios, otra impresionante mujer llamada Verónica Martínez, que casualmente es la mano derecha de Inma, también despierta en ella todo tipo de sensaciones”, anuncia la sinopsis del libro.

No me tientes (Sylvia Day)

El nombre de Sylvia Day es bastante conocido en este género. La autora japonesa-americana suele publicar historias románticas y eróticas contextualizadas en el siglo XIX. No me tientes no es la excepción en el que presenta primero un drama amoroso sexual.

“Simon Quinn puede seducir a cualquier mujer que se proponga, pero prefiere a aquellas que no se hacen demasiadas ilusiones, puesto que en su vida solo tienen cabida el peligro y los placeres efímeros. Lynette Rousseau, que está dispuesta a hacer cualquier cosa para encontrar a su hermana Lysette, se infiltra en los círculos de espionaje que frecuentaba su gemela. Pronto se da cuenta de que Simon es el único que puede ayudarla, aunque el deseo que él le despierta podría esclavizar a Lysette de por vida”, detalla la sinopsis.

La revoltosa de Amaury (Tina Folsom)

Este libro es el segundo de una saga de cinco escritos por Tina Folsom, una autora especializada en ‘amor paranormal’. Las tramas suelen tener diversidad de cuerpos, sexo explícito y una combinación de relaciones formales y divertidas.

En La revoltosa de Amaury se presenta al vampiro Amaury LeSang, que tiene la maldición de sentir las emociones de todo el mundo, todo el tiempo. Su único alivio es el sexo y cuando conoce a la humana Nina siente que encontró la cura.

La historia es la típica relación de ‘amor imposible’ entre dos personas que se atraen pero por circunstancias externas no pueden estar juntos.