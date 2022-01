¿Cómo saber si la píldora del día siguiente fue efectiva?

Dudas vienen y, muchas veces, se quedan. Cuando sucede un episodio en el que existe la alta probabilidad de un embarazo, ya sea una violación sexual, cuando no se utiliza alguna barrera anticonceptiva o en el momento en el que se rompió el condón durante el acto sexual, muchas mujeres y disidencias recurren a la pastilla del día siguiente. Pero, ¿realmente conocen cómo usarla y cuál es su efectividad? En la siguiente nota, descubre cómo saber cuándo la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) funciona y qué riesgos evitar para garantizar su efectividad.

¿Qué pasos debo considerar para saber que la pastilla del día siguiente hizo efecto?

En diálogo con La República, la obstetra María Elena Galarreta precisó que la recomendación técnica para tomar la píldora del día siguiente es durante las 72 horas o tres días posteriores a la relación sexual con riesgo de embarazo .

En ese sentido, la doctora explicó que, al ingerir la pastilla, esta evita que se produzca la ovulación, retardándola —en caso aún no se haya presentado— y bloqueando la progesterona (hormona femenina presente en el cuerpo). De esa manera, no existirán posibilidades de realizar la fecundación y, al tomarse la píldora dentro del tiempo indicado, se deberá esperar hasta la próxima menstruación para comprobar su efectividad.

Por su parte, en consulta con este medio, la ginecobstetra Vicky Vásquez aclaró que, cuando una paciente toma la pastilla, lo que usualmente sucede es que se presenta un “sangrado por deprivación más o menos en los siete o 10 días” después de la ingesta. “Entonces, ese sangrado es el que usualmente nos dice ‘no me embaracé’”, resaltó.

Además, Vásquez enfatiza en que, mientras más cerca a la relación sexual se tome la alternativa de emergencia, su efectividad podría llegar hasta un 95% . Por otro lado, según la especialista, cuanto más lejos de ese momento se logre consumir, la probabilidad de que la pastilla funcione será de, más o menos, 52% o 54%. Es decir, podría actuar con una efectividad baja o, incluso, fallar.

En caso la menstruación no aparezca luego de los días esperados, la Dra. Galarreta recomienda realizarse un examen diagnóstico de embarazo porque “las probabilidades de que haya fallado son muy altas”. Por ello, se debe considerar la fecha en que se tomó la píldora para poder descartar el inicio del proceso de gestación.

No se recomienda ingerir la píldora por más de tres veces al año. Solo se trata de una alternativa de emergencia y no de un método anticonceptivo confiable ni frecuente. Foto: difusión

Entonces, de acuerdo con la obstetra especializada en Género, Sexualidad y Salud Reproductiva, luego de siete o 10 días desde el acto sexual se puede realizar la prueba de sangre para medir si dentro del cuerpo existe la hormona gonadotropina coriónica o hCG subunidad beta, la cual solo aparece durante el embarazo. Es decir, con un resultado negativo se verificará que esta hormona no está presente y, por consecuencia, la AOE habrá funcionado.

Para la Dra. Vásquez, a excepción de presentarse situaciones de emergencia, el uso de la píldora del día siguiente no es muy recomendable. “Su uso no debería ser frecuente. La recomendación es que no se use más de 3 veces al año . Con cada uso podría ir disminuyendo su efectividad”, manifestó.

En ese sentido, la Dra. Galarreta coincide en que existen muchas personas que “confían 100% en la píldora como método anticonceptivo” y lo usan con mucha frecuencia. En ese caso, la especialista sostiene que sí hay una repercusión en el cuerpo porque se tratan de hormonas.

“Definitivamente, es por eso que no se recomienda su uso repetitivo en un corto periodo de tiempo. Debería esperarse dos meses, por ejemplo, como mucho. De hecho, si una persona ha necesitado usarla en una ocasión, es importante revisar que debería recurrir a un método de mayor seguridad permanente”, sostuvo.

¿Qué efectos secundarios produce la AOE en el organismo?

Para las especialistas, estos son los efectos secundarios que la píldora del día siguiente o Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE) provocan, en algunos casos, en los cuerpos de las personas que la ingieren:

Sensibilidad, dolor o tensión en las mamas

Spotting: pequeño sangrado vaginal que se manifiesta a través de gotitas entre un periodo menstrual y otro

Nauseas

Vómitos

Dolores de cabeza

Molestias gástricas.

Brecha de acceso y desabastecimiento de la píldora

Para la Dra. Galarreta, si bien la pastilla del día siguiente es “un producto que se vende libremente en las farmacias a un costo aproximado de 18 soles”, acceder a ella “termina siendo un privilegio de quienes pueden costear ese monto”. Según la especialista, existe una brecha en el acceso a la píldora porque, aunque la norma técnica menciona que su distribución debe estar garantizada gratuitamente desde el Estado para la población, lamentablemente, en tiempos de pandemia, los centros de salud del Minsa están desabastecidos.

De acuerdo con la Dra. Vásquez, casi siempre existe desabastecimiento en cualquier medicamento que distribuye el Estado. Además, la ginecobstetra afirma que, en el caso de la venta de la píldora en las farmacias, si bien 18 soles no es un precio tan cómodo para todos, “para la gente que tiene una vida sexual activa o que tiene conocimiento de ello, usualmente es bastante accesible”.

“Entonces, puede ser que si la gente no lo busca más sea por desconocimiento de su existencia que porque no pueda acceder a la misma probablemente, ¿no?”, mencionó.

Para la Dra. Galarreta, promover la educación sexual integral (ESI) es fundamental para desmitificar el uso de la pastilla del día siguiente y salvar vidas. Foto: La República

Según la Dra. Galarreta, en una de las últimas legislaciones del Congreso la AOE se vio amenazada por una propuesta que buscaba retirar de la distribución del esquema del Minsa a esta pastilla. “Es un tema que siempre está siendo amenazado por este sector conservador de los legisladores que atenta contra los derechos fundamentales de la población de tener una sexualidad garantizada. Y para las grandes mayorías, que no se convierta en un tema elitista donde puedas o tengas que comprar un producto esencial, ya sea porque tuviste una relación sexual, porque te expusiste, porque se rompió el preservativo o también en los casos de violación”, puntualizó.