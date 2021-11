Cuida tus erecciones: conoce qué hábitos debes seguir para mejorar tu salud sexual

Según el Instituto de Urología y Medicina Sexual, uno de cada cinco personas con pene sufre de disfunción eréctil, que tiene que ver con la incapacidad (persistente o recurrente) para obtener o mantener una erección apropiada hasta el final de la actividad sexual. Si bien se trata de un problema patológico, no siempre se da por esa razón, ya que hay que tener en cuenta otras causas como la edad o la mala salud física.

La sexóloga Eirelyn Gómez Arcia señala que las personas con pene, que recurren a ella, suelen confundir la falta de erección con la disfunción eréctil. “El porcentaje de personas que recurre a mí con ese problema es apenas un 20%, porque es muy diferente disfunción eréctil que pérdida de erección. Y varios vienen diagnosticándose que tienen disfunción porque perdieron la erección en un par de relaciones y no es así. La erección se puede perder, pero se recupera”, señaló.

Factores que afectan la erección

Enfermedades cardiovasculares

La sexóloga Eirelyn informó para La República que existen causas orgánicas que puedan generar dificultades a la erección como problemas vasculares, asociados al flujo sanguíneo, o enfermedades como la hipertensión y diabetes. “Por eso, si es que un hombre va a consultorio por problemas de erección se le pregunta antecedentes médicos, incluso antecedentes familiares”, señala la especialista.

Fármacos

Algunas medicaciones para tratar la presión, entre otros fármacos de uso frecuente, pueden interferir en la erección. Esto suele pasar con algunos psicofármacos, que por un lado mejoran la ansiedad, pero tienen un impacto no tan positivo en la respuesta sexual.

Cigarrillos, drogas y alcohol

El alcohol, el tabaco y las drogas, respectivamente, son las principales causas de la disfunción eréctil en los jóvenes (entre 18 y 35 años), según un estudio de Boston Medical Group. “El alcohol retarda y distorsiona la percepción y respuesta de nuestros sentidos como reflejos, visión, audición o respuesta sexual, ya que deprime el funcionamiento del sistema nervioso central”, explicó el estudio.

Salud mental

Respecto a cuestiones vinculares, las emociones negativas como duelo, depresión, ansiedad, presiones en las relaciones de pareja, exigencias, así como también la dispersión pueden impactar a la hora del sexo.

Aliados para la erección

Asimismo, la especialista Eirelyn Gómez recomienda cuidar la salud física y mental con la finalidad de poder brindar las mejores condiciones al cuerpo para una buena erección.

Una buena alimentación : un dieta balanceada con frutas, vegetales, legumbres, nueces, brindan una fuente de óxido nítrico que juega un papel fundamental en el proceso de erección.

Ejercicio físico: La actividad física también libera óxido nítrico y antioxidantes que harán feliz a tu compañero de aventuras.

Combatir el estrés: Incorporar conductas para reducir el estrés mejorará tu salud física, mental y sexual. Lo más recomendable es hacer actividad física diaria e incorporar técnicas de respiración consciente.

Chequeo médico: Si es que sufres de pérdida de erección, lo primero que debes hacer es buscar ayuda profesional y no automedicarse.

Dejar el cigarrillo: El consumo de esta sustancia puede perjudicar notablemente las erecciones

¿Qué hacer cuando mi pareja sufre pérdida de erección?

Comprensión, ayuda profesional, no juzgar, no presionar y trabajo en equipo son las claves para saber cómo actuar si es que tu pareja pasa por este problema. “Lo primero que se debe hacer es comprender, las mujeres inician a decirle a sus parejas que no son suficiente para ellos o que ya no les gustan. Ellas comienzan a darle más carga a la pareja y eso no”, señaló Gomez.

Por otro lado, la experta señala que es importante buscar terapia en sexología junto con la pareja para que puedan aprenden ejercicios que ayuden a la erección. Del mismo modo, recordó que durante las relaciones sexuales no solo hay que concentrarse en el coito. “Hay que recordar que el sexo es más que penetración y que se puede sentir placer a través de otras prácticas sexuales”, concluyó la especialista.