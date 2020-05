Educación menstrual para infancias y adolescencias libres de estigmas

View this post on Instagram

¡Es menstruación! En nuestras actividades (tanto presenciales como virtuales), constatamos que la menstruación ha sido "la innombrable" de nuestras vidas. Invisible en su color, con los comerciales que la hacen ver azul, silenciada y negada, llamándola con distintos sobrenombres. Esto nos hace pensar en "lo que no se nombre, no existe". Así, se nos ha cargado de vergüenza y se ha negado su poder, nuestro poder. No nombrarla ni mostrarla, es parte del estigma de la vergüenza que acompaña a quienes menstruamos, ése con el que crecemos y que hay que sacudirnos con #EducacionMenstrual. Hablemos de menstruación y ciclicidad, en nuestros términos, sin prejuicios y en libertad. Con esta gráfica de @jb_patito les compartimos algunos de los nombres más frecuentes que hemos escuchado de las/es niñas/es y adolescentes en nuestros talleres y otras actividades. Y tú ¿con qué otro nombre la llamas(te)? • • • #SomosMenstruantes #EducacionMenstrual #educacionmenstrualporamericalatina #SomosDiversxs #SomosCíclicxs