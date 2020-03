¿Cómo tener una menstruación sostenible? [VIDEO]

View this post on Instagram

Regresamos a Lima, totalmente renovadas 🦋 Gracias a todas nuestras clientas por seguir confiando en nuestra producción 💪🌸 Muy felices de seguir aprendiendo y mejorando para ustedes 💗 Conocí muchas mujeres medicina y ahora quiero compartirles toda mi vivencia en Colombia 🇨🇴 😍 Anuncio entonces: 📢 Próximo Círculo de Mujeres ♀️la quincena de febrero, en estos días les avisaré la fecha exacta, hora y lugar ✨ ***nuestra producción continúa y cada día más felices porque en enero hicimos envío a #Suiza 🇨🇭 y #California 🇺🇲, seguimos expandiendo el servicio del consumo responsable ♻️ Prueba la calidad original del #AlgodónPyma ☁ ☁ ☁ y vive una @LunaConsciente 🌙🌹 Pedidos y/o consultas al +51966456902 (sra. Luz) o al +51978145177 (srta. Claudia Patricia) Por la vida! 💚