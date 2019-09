Consejos para tener sexo en la menopausia

Los cambios hormonales que se producen durante la menopausia pueden generar que la vida sexual de una mujer o una pareja se afecten. Sin embargo, varios especialistas señalan que el sexo es beneficioso para la salud de las personas, por lo que recomiendan su práctica durante esa etapa de la vida.

Si bien existen casos en los que las mujeres afirman que su libido ha disminuido tras la menopausia, que se produce con mayor frecuencia después de los 45 años, otras personas sufren síntomas como la sequedad vaginal, dolor de cabeza, irritabilidad o depresión.

Esto se debe al descenso en la producción de estrógenos que genera también menor lubricación vaginal, dolor durante el coito y una menor intensidad en la excitación y el orgasmo. Los síntomas pueden perjudicar la actividad sexual, por lo que la persona se debe adaptar a las nuevas exigencias de su cuerpo.

La menopausia suele ocurrir naturalmente, con mayor frecuencia después de los 45 años. Foto: Shutterstock

Por ello, La República conversó con el sexólogo Pedro Rondón Novoa, quien nos brindó detalles y consejos sobre cómo las mujeres deben afrontar esta etapa para poder disfrutar de una vida sexual plena.

En principio, el especialista aclaró que la menopausia no debe sentirse como el fin de la sexualidad, sino todo lo contrario. “La mujer tiene la posibilidad de gozar de una de forma mucho más libre. Generalmente a esa edad los hijos ya están por salir del hogar, entonces hay más libertad para tener relaciones sexuales en cualquier lugar de la casa”, señala Rondón Novoa.

Además, entre las ventajas que conlleva está la disminución notoria del riesgo de embarazo. “Hay una serie de condiciones o situaciones que hacen que esta sea más placentera, ya que la persona puede tener relaciones sin utilizar métodos anticonceptivo, abriendo la puerta a mayores posibilidades de disfrute”, agregó.

Con respecto a los consejos para afrontar la sexualidad durante este fase de la vida, lo dividió en tres factores importantes:

Autoconocimiento: El sexólogo explicó que es fundamental que la mujer conozca su cuerpo e identifique las cosas que le gustan. “Deben explorarse, porque si no se conocen no se lo van a poder transmitir a su pareja".

El especialista consultado por La República brindó una serie de recomendaciones. Foto: ShutterStock

Diálogo con tu pareja: Necesaria en cualquier tipo de relación, Rondón Novoa señala que es importante para “tratar de buscar solución y salir de la rutina, si es que siempre se ha tenido una misma forma de tener actividad sexual". De esta forma, agregó, "se tienen mayores variantes y posibilidades de placer”

Cuidar su salud: Una recomendación que sirve también para cualquier aspecto de la vida, el especialista lo explica de la siguiente manera: “Si te alimentas bien, si no fumas, no tomas en exceso, te cuidas y haces ejercicio regularmente, tu vida sexual va a ser probablemente satisfactoria, pero siempre y cuando tú te conozcas, hables con tu pareja y no tengas miedo a buscar otras formas de tener sexo”.