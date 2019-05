Gamarra: Compradores molestos por problemas para ingresar [VIDEO]

Caos. En La Victoria aún se siguen presentando problemas debido a los comerciantes que se han alojado en las calles aledañas a Gamarra, dado que hace unos meses las autoridades del distrito los desalojaron como una forma de restaurar el orden en la zona.

En este sentido, una de las medidas de seguridad para que los ambulantes no regresen a las calles del emporio comercial, fue que las personas ingresen por las pequeñas puertas de las rejas que están ubicadas en las diferentes avenidas que rodean el lugar.

Ante ello, en un primer momento se presentaron largas colas dado que los compradores tenían que presentar su DNI para poder entrar, así como también el no entrar con muchas bolsas. Todo ello con el fin de que no retornara la informalidad y caos. A pesar de que desde hace algunas semanas no se habían reportado problemas a la hora del ingreso, este sábado un ciudadano dio a conocer la situación.

Por intermedio del WhatsApp de La República, un usuario reportó que, en una de las puertas del emporio comercial de Gamarra, decenas de ciudadanos sufrían para poder ingresar debido a la gran cantidad de personas en el lugar.

Tal como se muestra en el video, los ciudadanos se empujaban unos a otros debido a que el ingreso y salida era por la misma puerta. Este tipo de situaciones ha generado gran incomodidad en los asiduos compradores, quienes piden mayor control y orden en Gamarra.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).