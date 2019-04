YoDenuncio: usuarios se quejan por mal servicio de Corredor Morado

Por intermedio del WhatsApp de La República, una ciudadana reportó una situación incómoda que se viene presentando con los conductores de uno de los corredores complementarios de Lima.

Según las declaraciones brindadas por la denunciante, algunos buses del corredor Morado, que se desplaza desde la av. Brasil hasta San Juan de Lurigancho, no cumplen con su ruta normal y ello ha genera molestias en los pasajeros.

“Soy una usuaria del corredor morado, el que va de la Av. Brasil a San Juan de Lurigancho, este servicio es ineficiente. Cuando uno lo espera temprano en las mañanas, a veces puede haber público esperando en el paradero y no se detienen. Y cuando se detienen algunos no hacen el recorrido completo, te dicen que van al paradero Basadre (Los Postes), que es mitad de su recorrido normal”, afirmó la usuaria a nuestra plataforma de denuncia.

Asimismo, manifestó que en la ruta de retorno sucede una situación similar, “solo llegan hasta la Av. Grau y no van a la Av. Brasil. Es un servicio que no cumple su objetivo, el usuario tiene que invertir más pasaje y tiempo en llegar a su centro de trabajo”.

Otra queja sobre este servicio de transporte se dio por los supervisores, quienes no cumplirían con su rol.

“Los supervisores no cumplen su objetivo, cuando uno se queja, te dicen que anotes el número de la placa, pero estas unidades no tienen el número de placa en las laterales ( como indica la ley), además pasan tan rápido cuando no se detienen en los paraderos, que es imposible anotar el número”, finalizó.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).