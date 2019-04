Anciano pierde el control en sala de espera de centro de salud [VIDEO]

Furioso. Es así como describen los usuarios en redes sociales al anciano que protagonizó un incidente en un centro de salud. La ira del hombre se habría originado al no encontrar una referencia de su esposa, según menciona la publicación en Facebook.

En el video que ha sido publicado por la página Etiqueta Azul y que se está haciendo viral, se puede observar al hombre de avanzada edad cuando empieza a gritar, empujar el módulo y a tirar las butacas que se encuentran en el lugar. Una trabajadora de seguridad del centro de salud intentaba calmarlo, pero en vano.

“Me tienen podrido. Por eso es que no me dan la referencia. Soy paciente psiquiátrico patológico, está bien. Pero, ¿quieren que me muera ya? Años llevo como paciente”, manifestaba el enfurecido hombre.

El anciano fue respaldado por las personas que se encontraban en el lugar, quienes le pedían al personal del centro que lo ayudara porque le podía dar un infarto. Mientras que, en redes sociales, los usuarios señalaron que la atención en este tipo de hospitales es pésima.

“El sistema puede que no sea el mejor, pero las chicas que atienden son más mala gracia. Ellas creen que la salud es un juego y quizás llegan a esos puestos por pura contactos”, escribió el ciudadano identificado como Paulo Solano.

Por otro lado, el Hugo Bustamante señaló que el sistema de salud en el país está muy mal estructurado y no pueden atender a la cantidad de personas que lo necesitan, “es la pura realidad EsSalud, Minsa y el SIS, están colapsando”.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).