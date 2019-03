Extranjera solicita apoyo para encontrar su pasaporte

Daivel Cabrera Flex, una mujer de nacionalidad venezolana que radica en nuestro país ha solicitado mediante la mensajería de Facebook del diario La República, apoyo para encontrar sus documentos de identidad y sus tarjetas bancarias extraviados desde el año pasado.

La mujer perdió su pasaporte junto a otros elementos en la cuadra 23 de la avenida Militar, en el distrito de Lince el junio del año pasado, sin embargo, hasta la fecha no se ha reportado ninguna información.

Según el testimonio de la afectada, ella necesita con urgencia entregarlos debido a que necesita con urgencia encontrar su documento debido a que no puede realizar ningún trámite aquí en Perú, así como tampoco cuenta con dinero para solicitar uno nuevo.

“Soy venezolana residiendo en Perú y no cuento con los recursos suficientes para solicitar uno nuevo desde acá, por lo que pido ayuda para encontrar mi pasaporte, el cual fue extraviado en junio del pasado año y hasta la presente fecha no he podido encontrarlo”, comentó Daivel Cabrera Flex mediante la mensajería de acebook del diario La República.

En caso usted pueda encontrar el pasaporte de la ciudadana podrá comunicarse mediante el teléfono 932 392 735 o mediante los correos daivelcabrera@gmail.com o daivel-cabrera-flex@hotmail.com.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).