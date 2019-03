YoDenuncio: incautan scooters sin tomar medidas de seguridad

Tras la decisión del municipio del distrito de Miraflores, las unidades motorizadas fueron incautadas. Sin embargo, los ciudadanos coincidieron que la forma en la que se llevaron los scooters no era la pertinente.

Mas de 100 scooters fueron los incautados dado que no se encontraban estacionados correctamente e impedía el tránsito de los peatones. Por ello, los efectivos municipales recogieron las unidades, hecho que llamó la atención de los ciudadanos, ya que no tomaron las medidas de seguridad para no ocasionar un posible accidente.

"El día de ayer por la noche me topé con este motorizado que iba manejando en las avenidas de Miraflores recogiendo scooters eléctricos, simplemente colgando desde la moto sin ser atado o con alguna precaución. Si ese es el servicio de recojo que brinda la empresa, me indigna que no cuenten con seguridad pudiendo causar un accidente atroz en plena vía pública. Esos scooters llegaban a ocupar hasta parte de la vereda pudiendo pasar por el lado de alguna persona que tranquila mente espera su bus en el paradero y empujarla”, escribió la ciudadana a nuestra plataforma de denuncia.

Asimismo, cuestionó que el personal que recogía las unidades motorizadas no contara con un uniforme, sobre el desorden que hay en el distrito y la contaminación ambiental que podría ocasionar esta nueva propuesta.

“El personal tampoco cuenta con algún uniforme que se le pueda identificar. No entiendo como la municipalidad puede estar permitiendo este tipo de actos y no está haciendo nada para mejorar esta situación de desorden e inseguridad que causan los scooters que además provoca contaminación ambiental porque sus baterías son de litio y no se puede reciclar. ¿Dónde se supone que van a botar esas baterías? Los scooters solo están empeorando el orden y la inseguridad en el distrito”, manifestó la usuaria.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).