Quejas por inmensas colas en ventanillas de policlínico

Por intermedio del WhatsApp de La República, el ciudadano Alejandro Granados Zavala mostró su molestia por las inmensas colas que hay dentro del policlínico Pablo Bermúdez, ubicado en el jirón del mismo nombre 250, en el distrito de Jesús María.

El hecho que – según el denunciante – ocurre de manera cotidiana en el sector de medicamenos, es perjudicial sobre todo en ancianos y mujeres gestantes, quienes deben esperar parados varios minutos al no contar con una ventanilla preferencial.

“Llevan meses remodelando pero sin dar prioridad al adulto mayor ni a discapacitados. Cola para medicamentos extremadamente largas. No hay ventanilla preferencial ni para consulta, el ascensor está obstruido por la cantidad de gente”, comentó Granados Zavala mediante nuestro portal de denuncias digital.

Para el ciudadano, a estas acciones se le suma una mala atención y la demora para la entrega de medicamentos en dicho centro de salud.

“La atención es pésima porque cuando por fin llegas a ventanilla te dicen que aún faltan varios días para recoger el medicamento porque no se cumplen los 60 días desde la entrega anterior, no les importa que tan lejos vivas o si eres discapacitado o si no tienes quien te acompañe nada”, comentó el denunciante.

Sugirió mejorar la atención, así como habilitar una ventanilla preferencial, para que así las personas de la tercera edad, discapacitados y gestantes puedan tener una atención más rápida.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).