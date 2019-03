Pasajeras no ceden asiento reservado a padres con menores [VIDEO]

Mediante las redes sociales, una ciudadana denunció como un par de pasajeras no respetan las leyes (N° 29973 y N° 28683) que establecen que los conductores y cobradores están obligados a hacer respetar los asientos reservados, así como los pasajeros en cederlo en caso se requieran.

El hecho que habría ocurrido ayer, lunes 11 de marzo, en un bus de transporte público conocido como corredor Morado – según indica el testimonio de Paola Ponce - cuando la denunciante se encontraba con su menor hijo.

Ella al igual que otro señor llevaban a hijos menores de 5 años, por lo que requerían de asientos para que no ocurra un accidente, sin embargo, dos pasajeras se negaron a cederles los asientos reservados establecidos por ley, pese a no tener ningún impedimento.

"Siempre es lo mismo, hoy tomé el corredor morado para ir a sus clases de mi hijo y cuándo subí estaban estás dos señoras sentadas en el asiento reservado, estuvimos a punto de caernos porque mi hijo todavía está pequeño y no se sostiene tan fuerte pero ellas muy cómodas no se movieron, y no sólo pasó conmigo, también pasó con un señor que estaba con su hijo, ahí les dejo el vídeo para que puedan compartirlo y ver si hasta las noticias llega", se puede leer en el testimonio.

La denuncia se ha difundido rápidamente en la red social de Facebook. Varios usuarios indignados han criticado el actuar de las mujeres, quienes lucen con un buen semblante y con un aparente buen estado de salud. Ellos piden que los asientos reservados por ley sean respetados.

