San Luis: obras inconclusas generan molestia en comerciantes [VIDEO]

Por intermedio del WhatsApp de La República, un ciudadano reportó que en el límite de los distritos de San Luis y La Victoria se viene presentando una situación que mantiene molestos a los comerciantes de la zona.

Según las declaraciones del denunciante, una obra realizada en el cruce de las Av. Circunvalación con Av. Nicolás Arriola se está demorando más de lo previste y ello ha generado que no haya tránsito por la zona.

“Ha debido de inaugurar abajo del puente de Circunvalación con Arriola, pasando el punte, yendo hacia la clínica San Juan de Dios. Sedapal desde el fines de diciembre que han terminado y no vienen a hacer el desvío del desagüe para que la empresa pueda seguir con el asfaltado. Pero eso me ha perjudicado, yo tengo un negocio al frente de Arriola con San Luis. Todos los negocios, las tiendas que están hacia arriba, yendo hacía el Mercado de Frutas, a ambos lados, están siendo prejudicados porque no pasan los carros. Solamente un lado que es por la avenida San Luis y doblan por Rosa Toro. Yo no sé qué sucede, ya han pasado 3 meses. Tienen que hacer un desvío del desagüe y nada”, manifestó el ciudadano identificado como David a la sección de Reportero Ciudadano.

Asimismo, el usuario afirmó que la demora de la obra ha traído graves consecuencias en los negocios de los comerciantes de la zona y gran congestión vehicular.

“Además, es un tráfico tremendo, la gente que entra por el óvalo de Santa Anita y que quiere venir por todo Arriola, no pueden transitar ya que se tienen que desviar y se demoran una hora para poder entrar hasta aquí. Ya estamos cansados porque no hay comercio y acá se paga alquiler”, escribió a nuestra plataforma de denuncia.

Los ciudadanos piden una solución inmediata a sus problemas, dado que no pueden continuar siendo perjudicados por obras inconclusas.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).