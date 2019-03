San Miguel: clausuran restaurantes que almacenaban alimentos en condiciones inadecuadas de salubridad [FOTOS]

Tres restaurantes que almacenaban sus alimentos en condiciones inadecuadas de salubridad fueron multado por la Municipalidad de San Miguel. Estos locales están ubicados en la cuadra 1 de la calle Nueva, en las inmediaciones del Mercado Modelo.

En el operativo, los inspectores de las gerencias de Fiscalización y Control, y de Vigilancia Sanitaria hallaron alimentos almacenados en lugares no adecuados en bolsas plásticas y fuera de la cadena de frío que deben tener estos alimentos, sobre todo debido a las altas temperaturas que registras Lima.

También se hallaron pollos a la brasa expuesto al aire libre sin las mínimas condiciones de higiene y en otro local se encontró productos marinos manipulados inadecuadamente y algunos no aptos para el consumo humano.

Los tres restaurantes son Pollería D’ Yulis, que además tenía la campana extractora de humo en mal estado, la cevicheria Puerto la Paz la cual no contaba con certificado de Defensa Civil y no tenía una adecuada manipulación de los productos marinos. El último local clausurado no tenía adecuadamente instalada su campana extractora de humo.

Cabe resaltar que, por no tener instalada adecuadamente la campana extractora, la multa es de 2,100 soles, en tanto que por no contener certificado de Defensa Civil la multa asciende en 420 soles.

Asimismo, en el interior del Mercado Modelo, de la cuadra 8 de la avenida La Paz, en cuatro locales de venta de alimentos (menú) se hallaron campanas extractoras en mal estado y en pésimas condiciones de higiene, pese a que en una inspección anterior ya se habían comprometido a subsanar estas deficiencias. Estos locales también fueron multados por incumplir el acta de compromiso y la sanción fue de 2100 soles.

Y por obstruir los pasadizos y las señales de evacuación con mercadería, el Mercado fue multado con 420 soles, es decir el 10 por ciento de la Unidad impositiva Tributaria (UIT).

Por otro lado, el Mercado San José ubicado en la cuadra 15 de la avenida libertad, fue clausurado administrativamente, por no tener licencia general de funcionamiento. Las otras observaciones como ordenamiento de pasadizos, carnet de sanidad y filtros en las campanas extractoras si fueron asumidas por los comerciantes.

En tanto, en el Mercado libertad, también ubicado en la cuadra 15 de la avenida Libertad , fueron multados cinco locales de venta de comida por tener las campanas extractoras en mal estado y sin filtro.

Y otros dos locales fueron multados por no cumplir con el curso de capacitación en buenas prácticas para la manipulación de alimentos. Los locales intervenidos tienen un plazo de 5 días para subsanar las deficiencias.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).