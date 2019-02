Mujer que arrojó tierra a mascota para evitar que orine podría ser denunciada [VIDEO]

Luego de que se hiciera viral un vídeo en donde se le ve a una mujer arrojar tierra a un can para así evitar que este orine en las áreas verdes, cientos de usuarios de las redes sociales han mostrado su indignación y han solicitado que ella sea denunciada por maltrato animal.

Mediante el WhatsApp de La República, la animalista Fabiola Ferro expresó su malestar por este caso, pues aseguró que la violencia y agresión hacia la dueña de la mascota era innecesaria.

“Me parece que no hay razón para llegar a la violencia. Se nota que la señora es una persona violenta porque no ha conversado con la joven sino la ataca y ataca al can. Rechazamos rotundamente todo tipo de agresión y más aún de la manera que ataca al animalito que no sabe lo que está pasando”, comentó la presidenta de la Asociación Protectoras de Animales.

Al ser consultada sobre la denuncia que se puede establecer, ella aseguró que la mujer podría ser denunciada inmediatamente por cualquier ciudadano, así como sancionada hasta con más de un año de pena privativa de la libertad.

“Debe ser denunciada Inmediatamente. La fiscalía debe proceder, ya que se ve que están agrediendo a la joven y también al can. El vídeo evidencia que hay maltrato, podría ser sancionada con pena privativa de la libertad, con una pena no menor de 1 ni mayor de 3 años. Sería ideal que la misma dueña presente la denuncia, pero cualquiera persona podría hacerlo”, comentó la animalista.

Asimismo, Ferro lamentó que los casos de maltrato animal sean cada vez más constantes. Pide que los ciudadanos tomen consciencia en este tipo de situaciones.

“Es hora que las personas entiendan que los animales tienen derechos y nosotros tenemos que velar por ellos. Hay una falta de educación sobre el respeto hacia los animales. Ellos son seres sensibles que no pueden hablar pero si pueden sentir”, finalizó.

Como se recuerda, en las imágenes, se ve como la mujer con una actitud totalmente matonezca se acerca a la joven Gaby Juárez y le empieza a recriminar porque su can estaba miccionando en un área verde al frente de su vivienda, ubicada en la urbanización La Castellana, en el distrito e Cerro Colorado. Lejos de comunicar adecuadamente su molestia, opto por agredir tanto a la joven como al perro.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).