YoDenuncio: caos en el servicio del Metropolitano genera molestia en usuarios

Por intermedio del WhatsApp de La República, un ciudadano identificado como Ruben Flores reportó que en una de la estación del servicio del Metropolitano de Lima se estaría presentado problemas que han generado que los usuarios estén incómodos y molestos.

Según las declaraciones brindadas por el denunciante, en la estación Naranjal las colas son inmensas y los usuarios tienen que esperar varios minutos para poder subir a los buses. Afirma que los orientadores no se dan abasto.

“Caos en la estación del metropolitano de Naranjal. Luego de anular cola para sentados para ruta A, los orientadores no pueden controlar tal desborde y hay carencia de buses. El servicio no mejora y siempre maltratan a los usuarios. Estamos atados al no existir otro sistema que permita un servicio más cómodo y tenga y la misma ruta”, escribió el usuario a nuestra plataforma de denuncia.

Asimismo, otro usuarios manifestó que en la hora punta, los buses se demoran más 20 minutos y suelen pasar repletos, por lo que los pasajeros llegan tarde a sus centros laborales o de estudios.

“Un caos en central por falta de Metropolitano de la ruta C, lo mismo pasa en Emancipación la gente se pelea porque viene lleno cada 20 o 30 minutos y se forman inmensas colas”, manifestó el ciudadano quien prefiere mantener su nombre bajo reserva.

Los ciudadanos exigen mejoras en el servicio dado que es el único que cumple ciertas rutas y por la rapidez que brinda no pueden tomar otro tipo de vehículo. Por ende, piden mayor cantidad de buses para poder abastecer a la cantidad de usuarios, mejor servicio de ventilación y más orientadores que puedan ayudar a los pasajeros.

