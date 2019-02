Conductor huye luego de atropellar y matar a perro [VIDEO]

Un fatal accidente provocó la muerte de un pequeño can de tan solo unos meses de nacido.

El hecho habría ocurrido el pasado lunes 18 de febrero al promediar las 9 de la mañana en el jirón 7 de junio, mz 21, en el asentamiento Nuevo Lurín, en el kilómetro 40, en el distrito con el mismo nombre.

En el vídeo enviado de manera exclusiva a la sección Reportero Ciudadano muestra como el can corre hacia la pequeña, inclusive escapa de su mano cuando ella intenta cargarlo. Al intentar cruzar la pista, el carro termina arrollando al can en tan solo unos segundos. A pesar del hecho, el conductor no para el carro y avanza con velocidad hasta perder las cámaras de seguridad que lograron captar la situación.

La terrible escena ha indignado a un colectivo de vecinos del asentamiento humano Nuevo Lurín sucedió en presencia de una menor de 8 años de edad, dueña de la mascota y quien ha quedado muy afectada emocionalmente luego de ver como el carro arrolló a su can.

Ellos además de estar molestos, se encuentran preocupados ante la “frialdad” del conductor, quien no brindo ayuda a ninguno de ellos.

“La niña quedó totalmente afectada luego del accidente. Pedimos justicia, hoy pudo ser un can, mañana puede ser un niño. El hombre no paro ni para atender a la mascota, ni pedir disculpas, a pesar de ver a la niña sufriendo, huyó a toda velocidad”, comentó vía telefónica, una de los representantes del colectivo vecinal.

Asimismo han solicitado apoyo a todas las redes sociales, así como de toda la población para exigir justicia por la muerte de esta mascota. Según los residentes este vehículo pertenecería a una empresa privada, sin embargo no se ha logrado identificar al conductor del hecho, por lo que solicitan apoyo para conocer su identidad.

