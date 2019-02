Chimbote: piden ayuda para encontrar a mascota extraviada

Trankas es un can de raza Schnauzer que se extravió desde hace unos días en el centro de Chimbote, por la avenida Alfonso Ugarte. Su familia, ha iniciado una intensa búsqueda para encontrarlo con bien.

Su dueña, Ale Mendez está muy preocupada ya que él tiene una alergia que podría complicar su estado de salud. Ella asegura buscarlo día y noche,ya que desde que lo rescato de la calle se ha convertido en un ser muy especial para ella.

“No he parado de buscarlo desde que se perdió, y tengo fe que lo encontraré. Él no tiene culpa de nada solo quiere estar con su familia. Muchas personas que no conozco están ayudando. Donde sea que éste lo extrañamos y estamos orando por él. Dios permita que mi bebé regresé pronto”, escribió mediante el WhatsApp de La República.

Los dueños del can han ofrecido una recompensa económica de 350 soles, para las personas que tengan alguna información que les sirva para encontrarlo.

Tal como se aprecia en la fotografía, Trankas es Schnauzer cruzado con colita, un poquito más chico que un Schnauzer normal y más grande que un toy o minischnauzer. Es de color negro y tiene ojos medianos del mismo color.

Para brindar cualquier información que se tenga, se puede comunicar con Ale Mendez vía telefónica o al WhatsApp 943 006 007 / 963 811 006 / 923 716 903.

(Textos y fotos enviados por Ale Mendez​​​​​​​ mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).