Cáncer de próstata: 93% de los casos podrían curarse con diagnóstico oportuno

El cáncer próstata se ha convertido en el principal tipo de cáncer para los hombres en el Perú y el que más muertes ocasiona. Según el Observatorio Global de Cáncer (Globocan), en el Perú se registran más de 7,500 nuevos casos cada año.

Aunque las cifras son alarmantes, esta patología oncológica podría curarse en el 93% de los casos, si se diagnosticara a tiempo, sin embargo en la actualidad, 28 de cada 100 000 varones peruanos mueren cada año por cáncer de próstata.

El Dr. Víctor Machuca, especialista de la clínica Urozen, indicó que en nuestro país la mayor parte de los casos de cáncer de próstata no son detectados a tiempo, debido a que ésta patología no presenta ningún síntoma en su etapa inicial y que aún los pacientes no acceden a realizarse los exámenes, por las características de algunos de ellos, tales como la evaluación del tacto rectal.

El especialista indicó que además del examen rectal existen otras pruebas que también permiten diagnosticar a tiempo el cáncer de próstata. En este sentido indicó que todos los hombres a partir de los 45 años deberían iniciar el despistaje de ésta enfermedad con los siguientes exámenes:

Examen de sangre: El PSA (Antígeno Prostático Específico) es una proteína que se produce sólo en la próstata y que está presente en la sangre de los hombres adultos. Por ello, mediante un análisis de sangre, se puede saber la cantidad de PSA que hay en el organismo. Si los valores medidos son muy elevados significa que puede haber un problema de salud en la próstata y que es necesario llevar a cabo otros exámenes más detallados.

Examen de tacto rectal: La parte posterior de la próstata se encuentra más cerca del recto que del abdomen. Un médico puede detectar si este órgano tiene forma o consistencia anormal al tocarlo, la forma más rápida y segura de comprobar si la consistencia de la próstata es normal, es mediante un examen de tacto rectal. Contrariamente a lo que muchos creen, este examen no causa dolor y es muy rápido.

Ecografía: Consiste en obtener una imagen de la próstata a través de un ecógrafo que se coloca bajo el vientre. En algunos casos también puede realizarse una ecografía por vía transrectal.

Biopsia: Cuando hay fuertes sospechas de un cáncer de próstata gracias a las pruebas anteriores es necesario confirmarlo extrayendo una minúscula porción de la próstata para analizarla en el laboratorio y confirmar ó descartar la presencia o no de células cancerosas. Este examen también nos permite determinar el tipo de tratamiento anticancerígeno que el paciente deberá seguir.

