Sedapal dispone 80 cisternas para SJL, pero las quejas no paran [FOTOS]

Por intermedio de las redes sociales, Sedapal hizo de conocimiento público la disposición de 80 camiones cisternas que buscan abastecer a los ciudadanos del distrito de San Juan de Lurigancho.

Desde que el día 13 de enero se presentó un aniego, en algunas zonas del mencionado distrito, debido a un problema con las cañerías de desagüe, los residentes no cuentan con agua potable. Por ello, en redes sociales han manifestado su inconformidad ante el servicio brindado por Sedapal.

“Pobladores de la zona de emergencia y de todo el distrito de San Juan de Lurigancho se abastecen de agua potable gratuita y apta para el consumo humano a través de 80 camiones cisterna, que trasladan el recurso desde los tres surtidores de Sedapal ubicados en esa jurisdicción”, informó la empresa abastecedora de agua a través de su página en Facebook.

En la misma publicación, los ciudadanos realizaron diversos comentarios en los que se muestran molestos ante los hechos.

“Yo solo quiero ver mi recibo de este mes, mínimo habrá una notable diferencia, ya es casi una semana sin agua. No nos vayan a salir con que los cargos por el agua gratis saldrán en el recibo” escribió Raul Rubiños.

“Sedapal, por favor, ya van 6 días sin agua. Lo peor es que sus puntos de distribución no están cerca de donde vivo. Dejen que el agua llegue a muchos hogares que necesitamos de agua por favor”, señaló Alessa Flores.

“¿Se puede saber cuándo restablecerá Sedapal de manera normal el agua? Todos sabemos que están repartiendo agua, pero queremos y necesitamos que restablezcan el servicio. Muchas personas cómo yo trabajamos todo el día y no tenemos opción a recibir agua. Mientras tanto en nuestras casas aparecen mosquitos y otros bichos, ¿en ese caso que hacemos? ¿Acaso van a ir a fumigar las casas?”, acotó Angeli-k TC.

“Falso ellos no son los únicos afectados, El Sauce Chico no tiene agua hace 6 días y todas las cisternas que llegan cobran. Encima nos van a cobrar el recibo, el día de ayer he pagado 15 soles por agua, imagínense, esto es de todos los días soluciones”, escribió Tatiana Melissa Jara en Facebook.

Asimismo, a través del WhatsApp de La República decenas de afectados han denunciado el cobro del agua que se está dando en el distrito, dado que las cisternas con agua gratis no logran abastecer a todos los ciudadanos. Esperan que pronto se restablezca el servicio.

