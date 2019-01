Mascota es buscada intensamente desde hace más de 5 días

Por intermedio del WhatsApp de La República, la dueña de ‘Hachi’, un perro de 7 años que tiene un delicado estado de salud, denunció su desaparición desde hace 5 dias. El can de raza grande se perdió la noche del pasado sábado 12 de enero en el distrito de Breña.

De acuerdo con el testimonio de la familiar de la mascota, la dueña ha múltiple información de posibles paraderos, sin embargo hasta el momento no ha podido encontrarlo.

“Una chica lo encontró en el cruce de las avenidas Venezuela con Universitaria, lo llevo al distrito de San Miguel, lo dejo en el parque Virgen de Fátima y desde ahí no sabemos nada. Sin embargo nos han informado de diferentes punto donde se le ha visto. Una señora vio el día domingo 13-01-19 a un perro con sus características por el Mall Aventura Plaza de Bellavista y otro señor me dijo que el día lunes 14-01-19 vio a un perro parecido al mío en el parque Media Luna de San Miguel como a las 4 pm. No se cual de los dos sea el mío”, comentó la denunciante.

Asimismo comentó que según informaciones, el estado de salud de su mascota es preocupante, ya que las personas que lo han visto aseguran que está asustado, desorientado y que solo camina sin recibir agua ni comida.

Tal como se aprecia en la fotografía, el can es de color mostaza con manchas negras, orejas paradas y de gran tamaño. Asimismo vestía un colla collar plomo (antipulgas).

Si tiene información que pueda ayudar a dar con el paradero del can, puede comunicarse mediante llamadas a los números de celulares 994302903 – 924623929.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).