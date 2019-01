SJL: Afectados forman colas en la madrugada en busca de agua [FOTOS]

Tras dos días de haber sido suspendido el servicio de agua potable en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) por las inundaciones provocadas por la rotura de una tubería, los vecinos están totalmente desesperados.

Las zonas en donde se han reportado estas inmensas colas son el asentamiento humano Cruz de Motupe, Mariscal Cáceres, José Carlos Mariategui, Enrique Montenegro, Bayovar y Jicamarca.

Por intermedio del WhatsApp de La República, la ciudadana Irene Toledo indicó que los residentes deben hacer largas colas, inclusive en la madrugada para conseguir un balde de agua. Considerando las probabilidades de que el servicio se restablezca en una semana, ellos están asustados y molestos por posibles enfermedades.

“La gente está desesperada porque posiblemente no habrá agua una semana. Siendo casi la media noche continúan esperando que venga la cisterna de Sedapal. Toda la población está desesperada. Necesitamos agua urgente sobre todo por los niños que se están deshidratando, ya son tres días que no hay agua, se puede propalar enfermedades. La población fue a los supermercados y no hay agua”, comentó.

Ante esta situación exigió que se brinden cisternas con agua en las diferentes zonas afectadas, así como el pronto restablecimiento del servicio.

“Sugiero que el presidente Vizcarra tome cartas sobre este problema. Espero que las instituciones correspondientes tomen medidas sobre este problema. San Juan de Lurigancho está en emergencia”, comentó.

(Texto y fotos enviados por Irene Toledo mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).