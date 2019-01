YoDenuncio: cables de telefonía cuelgan en vía pública

Por intermedio del WhatsApp de La República, un ciudadano identificado como Edwin López reportó un hecho que ha alarmado a los vecinos y transeúntes de Santa Anita.

Según el denunciante, en la calle Los Milanos, de la urbanización Santa Anita, ubicada en el distrito del mismo nombre, unos cables se encuentran colgando de la red aérea. Tal como se logra observar en las imágenes las cuerdas llegan hasta la vereda.

“Unos cables de telefonía cuelgan de la red aérea que pasa por el frontis de mi casa y que llegan y están sueltos en el piso poniendo en riesgo a las personas que transitan por ese lugar de sufrir un accidente. He llamado a telefónica hace más de una semana y me generaron el código de reclamo 392760591 y hasta la fecha no han venido a dar atención a esta queja a pesar del riesgo que involucra”, escribió el ciudadano a nuestra plataforma de denuncia.

Los vecinos del lugar temen que ocurra un accidente en cualquier momento, ya que por esa zona transitan niños a diario y tienen que esquivar los cables para poder pasar. Por ello piden a la empresa Telefónica del Perú que los repare.

(Texto y fotos enviados por Edwin López mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).