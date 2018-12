Callao: congestión vehicular se genera por tránsito de tráilers

Por intermedio del WhastApp de La República, una ciudadana identificada como Sayda denunció que la congestión vehicular que se genera en la avenida Gambetta en el Callao, afecta continuamente a los pasajeros y conductores que deciden transitar por la vía.

Según la denunciante, esto ocurre generalmente a las 8:30 de la mañana, a la altura de la asociación de campesinos José María Arguedas cerca al paradero que se le conoce el Pesquero.

“El tráfico acá en Gambetta, con dirección de ida a Lima es insoportable. Se meten los de la auxiliar a esa altura, mientras se genera un gran caos vehicular. Salir a esta hora es insoportable”, comentó Sandy mediante el portal de denuncias.

La ciudadana además indicó que esto ocurre continuamente, asimismo responsabiliza al tránsito de tráilers.

“Siempre hay que salir hasta las 5:30 de la mañana de lo contrario ese tramo es de dos horas. No cambia, los carros entran por la auxiliar y al tratar de ganar congestionan, se mete un tráiler se malogra y no salimos nunca”, mencionó. Asimismo solicitó que se establezca horarios de transporte para que los vehículos pesados no sean parte del problema de congestión vehicular.

