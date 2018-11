Vizcarra apoya campaña de universitarios en contra de la corrupción [VIDEO]

Por intermedio del WhatsApp de La República, el estudiante de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, narró como fue la visita del presidente Martín Vizcarra, y su apoyo a la campaña denominada #NoSoyCorrupto, con la cual buscan combatir los sucesos de corrupción en el país.

Tal como se muestra en el vídeo, el mandatario fue abordado por un grupo de estudiantes de la casa superior, los cuales le pidieron que se pongan un polo con la frase ‘Yo no soy corrupto’. Idea que fue aceptada por el presidente Vizcarra, él posó con la vestimenta e indicó su contribución en la lucha anticorrupción.

Los estudiantes de segundo ciclo de la facultad de Derecho se mostraron muy contentos ante el respaldo del mandataria a su intensa campaña iniciada ante los últimos acontecimientos políticos que afectan la imagen del país.

“Estoy muy agradecido que el presidente nos haya escuchado, queremos que la marcha denominada #YoNoSoyCorrupto sea el inicio de un cambio desde la universidad comenzando con no plagiar en un examen, no anotando a mi amigo en la asistencia ya que la corrupción está en todos lados, nosotros no pretendemos cambiar la corrupción de la noche a la mañana, pero si sabemos que en unos años, la situación mejorará si seguimos con estas iniciativas, la marcha nació con mi idea de que los estudiantes de derecho iniciemos un cambio y estemos indignados frente a esta, mis compañeros de segundo me ayudaron mucho, después los de primero y luego las autoridades universitarias”, explicó Ronald Molleapaza a la sección Reportero Ciudadano.

Esta es una de las tantas actividades que ellos han preparado para llamar la atención de la opinión pública. Ellos han cambiado la letra de una conocida canción peruana con la finalidad de mostrar su parecer e invitar a la población a sumarse a la causa.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000)