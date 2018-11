YoDenuncio: negocio de comida utiliza vía pública como parte de su local

Por intermedio del WhatsApp de La República, una ciudadana reportó al local 'La Estación' por utilizar la vía pública como una extensión de su local en la cuadra 1 de la avenida Ramón de Cárcamo, Cercado de Lima.

Según la denunciante, cada tarde el personal del lugar saca mesas y sillas para atender a sus clientes en la parte de la vereda y el estacionamiento para autos. Asimismo, tal como se observa en la fotografía en la vía pública se coloca un andamio de madera que tiene el nombre del restaurante.

"Recién la Municipalidad ha terminado la obra y ese espacio es donde los autos se pueden estacionar libremente. Yo cuadré mi auto ahí, siempre lo he hecho hasta antes que arreglaran la calle. Pero luego, el negocio llamado 'La Estación' se apoderó de ese espacio en las tardes y sacan sillas, mesas y esos estantes de madera, a pesar de que en lugares públicos no se pueden poner negocios o expandirlos, como el dueño me dijo", escribió la usuaria a nuestra plataforma de denuncia.

Los vecinos del lugar esperan que las autoridades sancionen a este tipo de personas y locales que invaden la pública, ya que consideran que perjudican a los demás ciudadanos.

Esta no es la primera denuncia que llega a la sección de Reportero Ciudadano, sino que vía WhatsApp decenas de personas se comunican a diario para hacer públicas sus denuncias sobre lo que ocurre en sus distrito. Con el #YoDenuncio, la campaña lanzado por el diario La República viene ayudando a cientos de ciudadanos a resolver los inconvenientes que presentan sus calles, buzones, postes, etc.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).