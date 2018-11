Huancayo: poste a punto de caer pone en riesgo a niños

Por intermedio del WhatsApp de La República, una ciudadana denunció la presencia de un poste a punto de caer que alarma a la población de Huancayo.

De acuerdo a la información brindada, en la cuadra 5 de la avenida Huancavelica, en Huancayo, hay un poste a punto de caer que a diario se inclina cada vez más, generando la preocupación de cientos de residentes de la zona.

La denunciante aseguró que no saben a donde recurrir, ya que la empresa de luz de Huancayo les afirmó que ese poste no les pertenecía.

“Le escribo porque no sabemos dónde quejarnos , hay un poste a punto de caer cada día cede más. Llamamos a Electrocentro , pero nos dijeron que no es su poste no sabemos que hacer”, informaron a la sección Reportero Ciudadano.

Tal como se muestra en la fotografía enviada por la denunciante, el poste es sostenido por una pequeña base de concreto rota, y algunos fierros.

Ante la situación de peligro que se vive en la zona, los vecinos piden a las autoridades o la empresa que sea responsable, retirar y reemplazar la infraestructura.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).