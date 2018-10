YoDenuncio: basura en calles alarma a vecinos de posible enfermedades

La preocupación ante la presencia de cúmulos de basura arrojados en las principales zonas de la urbanización Ciudad del Pescador, ubicada en el distrito de Bellavista, en el Callao, es constante entre los vecinos, debido a la contaminación y los olores fétidos que genera.

Los desperdicios que inclusive están expuestos en la vía pública han provocado varias quejas, ya que están justo al costado del mercado José Olaya, el cual además vende comida. Asimismo temen que la acumulación cause enfermedades de los vecinos, sobre todo en niños, ancianos y mujeres gestantes.

De acuerdo a las declaraciones del ciudadano, los residuos permanecen alrededor de dos semanas en la zona debido a la falta de personal de limpieza de la comuna.

“La basura acumulada más de 15 días en esta zona, el municipio totalmente despreocupada por el recojo de desperdicios,”, escribió el ciudadano mediante el WhatsApp de La República.

Ante esta situación de alarma, el ciudadano espera que tras la difusión de esta denuncia, se genere el interés de las autoridades municipales que permitan enviar a todas las zonas del Callao, camiones para el recojo de basura.

Esta no es la primera denuncia realizada en la sección Reportero Ciudadano, las quejas fueron realizadas desde el distrito de Bellavista, en todas, la basura no era recogida desde hace varios días. Ellos aseguraban que no era la primera vez que debían soportar esta falta de personal de limpieza.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).