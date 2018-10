Elecciones 2018: usuarios reportan falta de buses de Metropolitano

Por intermedio del WhatsApp de La República, los usuarios reportaron que llevan mas de 20 minutos esperando la ruta C del servicio del Metropolitano de Lima.

"Llevamos mucho tiempo aquí, no pasa la C y cuando pasa está llena, ya no podemos subir. ¿Qué es lo que está pasando?", escribió María Velarde a nuestra plataforma de denuncia.

Además, los ciudadanos piden se puedan colocar bancas en las estaciones, ya que muchas veces tienen que esperan varios minutos para poder subir al transporte y las madres con sus hijos pequeños en brazos necesitan sentarse en caso de que tengan que dar de lactar.

En el marco de las Elecciones regionales y municipales 2018, los cientos de usuarios del servicio del Metropolitano han utilizado los buses para poder movilizarse hacia sus lugares de votación, sin embargo, creen que la gran acogida no habría sido tomada en cuenta por los funcionarios.

El día de hoy, 7 de octubre, el servicio de transporte brindó la ruta de Expreso 4 para que los ciudadanos puedan desplazarse con facilidad y rapidez.

(Texto y fotos enviados por María Velarde mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).