Elecciones 2018: ciudadanos denuncian no instalación de mesas de sufragio [FOTOS]

Por intermedio del WhatsApp de La República, cientos de electores denunciaron que varias mesas de sufragio de diferentes puntos del país no han sido instalados completamente, inclusive en algunas zonas, los centros de votación no cuentan con ningún miembro electoral.

Los ciudadanos cuestionaron la poca organización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe), así como la poca responsabilidad de los miembros de mesa.

Reynaldo Gazzo reportó que las mesa 203 ubicada en el colegio Reyna de la Paz de San Isidro aún no ha sido instalada, pese a que ya son más de las 11 de la mañana.

Según indicó el ciudadano, debido a la falta de miembros de mesa, lo han obligado a quedarse para asumir dicha responsabilidad.

“Me han retenido el DNI, y me quieren hacer pagar multa por no votar. Me he tenido que quedar, pero estoy solo en la mesa si no viene nadie hasta las 12 no se instalara la mesa”, escribió Gazzo mediante la sección Reportero Ciudadano.

Así como el ciudadano, otra lectora denunció que en el local de votación ubicado en el centro de estudios Señor de la Merced, en San Juan de Lurigancho no cuenta con todas las mesas de votación.

“En este local de votación aún no se apertura la votación. Las personas ya están ingresando, y el personal de la Onpe ha indicado que debemos esperar hasta las 8:30 para que llegue el material y empiecen las elecciones”, indicó Yamilé Montenegro, miembro de mesa

Las Elecciones 2018 se realizarán hoy, 7 de octubre, sin embargo, muchos ciudadanos tienen muchas dudas respecto al presente proceso electoral. Por ello La República ha iniciado su campaña a través de WhatsApp para resolver las dudas de los ciudadanos.

(Texto y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).