YoDenuncio: cuestionan demora en tala de peligroso árbol

Leopoldo Ortega, reportó un peligroso árbol que pone en riesgo la vida y la seguridad de los vecinos del jirón Trujillo, ubicada en la urbanización Perú, en San Martín de Porres (SMP).

De acuerdo a sus declaraciones, el árbol echó raíces grandes que afectan instalaciones de agua (medidor, etc.) según lo revisado con Sedapal. Para el ciudadano esta infraestructura representa un grave peligro, por lo que necesita ser talado de manera inmediata.

“Está creciendo tan torcido sobre pista que ya representa peligro para vehículos y peatones. Además está creciendo torcido”, indicó mediante nuestra plataforma de denuncias.

Asimismo cuestionó la extensión de los trámites que se requieren para talar el árbol.

“Antes de talarlo por cuenta propia se consultó con municipio local. Después de medio año aproximadamente enviaron inspectora que indicó que talar sin permiso implicaba multa de 20mil soles, ya que son de propiedad pública, no particular. También señaló que municipio distrital debía elevar reporte a municipio provincial, que respondió aprox medio año después, observando documentos que SMP no envió (foto, plano, marco legal, reporte de ingeniero, etc.). Actualmente se sigue a espera del talado”, indicó Ortega mediante el WhastApp.

El ciudadano asegura que a pesar de gestionar el tema por la vía correcta, no se tiene solución después de año y medio de iniciado el proceso

