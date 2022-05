Pedro Castillo EN VIVO: continúan tensiones entre el Ejecutivo y Legislativo

Rosendo Serna asegura que “no se trata de plagio, sino de similitudes” en tesis de Pedro Castillo

El ministro de Educación, Rosendo Serna, señaló que el presidente Pedro Castillo no habría incurrido en plagio en su cuestionada tesis de maestría y que solo serían "similitudes".

“Hay que conocer el tema. No son plagios, sino similitudes, porque el Turnitin lo que hace es verificar. En la parte de agradecimientos, tú pones agradezco a mis padres y eso te observa, pero el que no conoce que esto no descarta sigue pensando que es una similitud”, indicó a RPP.