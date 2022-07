Samir Abudayeh desmiente a Pedro Castillo y confirma que sí se reunió dos veces en Palacio

El empresario Samir Abudayeh Giha desmintió al presidente Pedro Castillo, quien negó haberlo recibido en Palacio de Gobierno durante el mes de octubre del 2021. El gerente de la empresa Heaven Petroleum Operators, dijo que sí se reunió con el mandatario dos veces en Palacio de Gobierno, el pasado 15 y 18 de octubre del año pasado, días antes de suscribir un contrato US$ 74 millones con Petroperú.

Así lo reveló el programa de “Cuarto poder”, quien accedió a la declaración que brindó Abudayeh Giha a la Fiscalía en el marco de la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias, el pasado 10 de junio.

La investigación contra Abudayeh y Castillo se debe a la licitación que ganó el empresario por US$ 74 millones en Petroperú con la venta de 280 mil barriles de biodiésel B100. Sobre ello, el Ministerio Público investiga si la visitas a Palacio influyeron para que el investigado gane la buena pro.

“Llegué por la puerta de desamparados. Verificaron que yo venía en calidad de presidente de la Sociedad de Energía Renovable”, relata Abudayeh, quien señala que— en su primera visita del 15 de octubre a Palacio—, el mandatario lo invitó a dialogar sobre la palma aceitera, la lucha contra las drogas y su aplicación a los biocombustibles.

“ Cuando entré a la oficina del presidente Pedro Castillo. Él estaba parado con su sombrero y me saluda dándome la mano y me dijo bienvenido amigo. Entonces me pidió tomar asiento y yo le agradecí por convocarme ”, dice en su declaración.

Abudayeh sostiene que la reunión con el presidente Castillo se suspendió por la agenda del titular; sin embargo, se programó para el lunes 18 octubre.

“Cuando estaba hablando en un momento me interrumpe. Entonces me dice: amigo, verá toda la gente (…) Me interesa mucho este tema, sobre todo, la lucha contra las drogas y el sembrío de la palma, y me preguntó, si podía regresar. La reunión se agendó el lunes 18 de octubre”, señala.

En esa línea, menciona que para la siguiente fecha llegó acompañado de Gregorio Sáenz Moya, pero que en la reunión que sostuvo con el jefe de Estado no estuvo karelim López ni el gerente de Petroperú, Hugo Chávez, quienes—según el registro de visitas de Presidencia— estuvieron ese día.

“Yo vi a una señora con mascarilla de pelo rubio, es probable que haya sido ella, porque en ese momento habrán venido detrás de mí una o dos personas” refiere en su declaración.

Lo cierto es que la Fiscalía investiga sí el presidente Pedro Castillo tuvo injerencia en el contrato de US$ 74 millones que suscribió Abudayeh con Petroperú, puesto que— en ese mismo día— en una hora similar ingresó Karelim López y el exgerente de la entidad Hugo Chávez.

Asimismo el acompañante del empresario peruano de origen palestino fue nombrado asesor antes de que se licitara la buena pro.