Dina Boluarte: “He tomado la decisión de no continuar en el próximo gabinete ministerial”

Renuncia. Dina Boluarte no pertenecerá al gabinete ministerial liderado por Betssy Chávez, quien entró en reemplazo de Aníbal Torres en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) este viernes 25 de noviembre.

Por medio de sus redes sociales, Boluarte confirmó que dejará el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cartera donde estuvo desde el 29 de julio del 2021.

“El día de hoy he tomado la decisión de no continuar en el próximo Gabinete Ministerial. Después de una profunda reflexión no tengo duda que la polarización actual perjudica a todos, especialmente al ciudadano de a pie que busca salir de la crisis política y económica”, escribió en su cuenta de Twitter.