Pedro Castillo: “En Palacio se cocinaban grandes actos de corrupción, hoy es espacio del pueblo”

El presidente Pedro Castillo, sobre quien pesan seis carpetas fiscales, acusó a Gobiernos anteriores de maquinar “grandes actos de corrupción” en las instalaciones del Palacio de Gobierno.

“Muchas veces quieren callar y amordazar al pueblo. ‘¿Por qué tiene que estar el presidente recibiendo a los dirigentes en Palacio?’. O sea, n o quieren que abramos Palacio al pueblo porque ahí, en esos salones y ambientes de Palacio, se cocinaban los grandes actos de corrupción, se dormían y se tomaban los grandes tragos con los grandes grupos de poder. Hoy no tienen espacio porque hoy es espacio del pueblo para recibirlos. Hoy es el espacio de los hombres y mujeres que fueron ninguneados”, dijo el jefe de Estado desde Lambayeque.

En otro punto de su discurso, el mandatario se refirió a la diligencia en la sede del Ejecutivo del último martes 9, día en que el Equipo Especial PNP y la Diviac acudieron a la residencia presidencial para detener preliminarmente a Yenifer Paredes, hermana de la primera dama Lilia Paredes.

“Van a seguir doblegándonos, van a quebrar a la familia. Como lo dije hace rato, se han empeñado en querer meterse hasta nuestro propio domicilio para sacar enmarrocado a un familiar y decirle al país: ‘Esta es la familia corrupta’. ¿Por qué no enmarrocaron a los corruptos que han pasado? ¿Por qué no lo hicieron con estos corruptos que han dejado estas obras trabadas y carreteras postergadas? ¿Por qué no abren su boca o ponen el dedo ahí?”, indicó Castillo Terrones.

El Poder Judicial ordenó la detención preliminar de Paredes Navarro en el marco de la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias. En dicha fecha también se dispuso la ubicación y captura de los hermanos Espino Lucana y de José Nenil Medina Guerrero, alcalde de Anguía y amigo del mandatario.