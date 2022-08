Félix Chero: “Por cualquier capricho no se van a entregar las cámaras de Palacio”

El ministro de Justicia, Félix Chero, se pronunció sobre los videos de las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno, con la finalidad de descartar que la cuñada del presidente, Yenifer Paredes, hubiera estado escondida en sus instalaciones para evitar cumplir con la detención preliminar que recae en su contra.

“Es una especulación porque Palacio de Gobierno es el recinto donde se tienen secretos de Estado, no por cualquier capricho se van a entregar cámaras para ver como es que se resuelven las políticas públicas y secretos de Estado ”, expresó en declaraciones a la prensa.

Chero Medina manifestó que la Casa de Pizarro es un recinto donde se tocan temas de Estado, por lo que se tendría que analizar qué dispositivos se están solicitando para corroborar que la hermana de la primera dama no se encontraba allí.

“Habría que ver qué cámaras están pidiendo y de qué despachos se están pidiendo”, añadió.

El titular del Minjusdh negó que se haya realizado algún tipo de obstrucción durante las diligencias del pasado martes, como se ha comentado en diversos medios. En ese sentido, exhortó a estos que eviten realizar especulaciones al respecto.