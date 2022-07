Ministro Montoya: “Jamás imaginé que un congresista se atreviera a mentar la madre al presidente”

El ministro del Ambiente, Modesto Montoya, se refirió a los insultos que recibió el presidente de la República, Pedro Castillo, durante el mensaje a la nación emitido desde Palacio Legislativo el último 28 de julio. Casi al final de su presentación, los legisladores de las bancadas de oposición no dejaron terminar al jefe de Estado e interrumpieron su discurso con pifias y gritos.

“ Jamás imaginé que un congresista se atreviera a mentar la madre al presidente de la República, y que un periodista en su programa de ‘análisis político’ osara insultar alegremente al primer ministro de un país civilizado. ¡Y en Fiestas Patrias!”, escribió el titular del Minam en su cuenta de Twitter.

Twitter de Modesto Montoya

Este comentario llega luego de que el titular de la cartera de Cultura, Alejandro Salas, denunciara que el parlamentario de Fuerza Popular Jorge Morante le habría mentado la madre al presidente Castillo dentro del hemiciclo.

Tuve que pararme y colocar mi silla en otro lado porque un congresista empezó a mentarle la madre al presidente. Lo digo así, de manera abierta. Fue un congresista. No lo identifico, pero me dicen que se apellida Morante. No se dé que bancada es, pero tuve que pararme de mi silla y retirarme”, dijo el ministro para Canal N.

Pedro Castillo: pifias y gritos de parlamentarios interrumpen mensaje final del presidente en el Congreso

El presidente Pedro Castillo Terrones se vio obligado a culminar abruptamente su mensaje a la nación en el Congreso de la República, luego de dar detalles respecto a las acciones que adoptará su Gobierno en los distintos sectores.

Desde un inicio, el discurso estuvo marcado por la controversia, pues durante el mensaje algunos congresistas optaron por darle la espalda. Casi al final, fue interrumpido por las pifias y gritos de distintos parlamentarios de oposición para posteriormente retirarse en compañía de sus ministros.