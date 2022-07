Bruno Pacheco: difunden audio en el que exsecretario alertaría a Zamir Villaverde de seguimiento de la DINI

Este jueves, se difundió en Willax un presunto audio en el que se escucharía al exsecretario presidencial, el prófugo Bruno Pacheco, advertir al colaborador eficaz en el caso Puente Tarata III, Zamir Villaverde, de un supuesto seguimiento de la Dirección Nacional de Inteligencia, entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Está recontra movido todo, recontra movido. Escúchame, DINI está andando por todos lados, yo estoy tratando de cubrir”, le habría manifestado Pacheco Castillo a Villaverde, quien indicó que la grabación data de días antes de la detención preliminar que se dictó en su contra, la del exsecretario de Palacio, Gianmarco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo.

“El día de la intervención, el 28 de marzo, yo ya sabía que iban a haber allanamientos. Pero yo decidí quedarme en mi casa y afrontar la justicia como debe ser. Los señores (Bruno Pacheco y Fray Vásquez), basados en esta información, siete días antes, desaparecieron y cerraron todas sus comunicaciones”, dijo Villaverde en entrevista con Willax.

En dicho diálogo, el empresario también afirmó que Fray Vásquez Castillo, actualmente prófugo de la justicia, le confirmó que el presidente Pedro Castillo recibió los S/ 30.000 que el exministro Juan Silva le requirió como un préstamo.

“El Sr. Fray Vásquez Castillo me confirma la recepción de los S/ 30.000. (…) Juan Silva me pide un dinero para poder dárselo al Sr. Pedro Castillo porque necesitaba, porque recién habían entrado al Gobierno y no habían cobrado su sueldo. Específicamente me dijeron: ‘Préstame S/ 30.000 para darle al Sr. Pedro Castillo’”, dijo el colaborador eficaz en el caso Puente Tarata III.