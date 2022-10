¿Quién es Arturo Fernández, el nuevo alcalde de Trujillo que se hizo famoso por sus huacos eróticos?

Arturo Fernández Bazán sería el nuevo alcalde de Trujillo con el partido Somos Perú en estas Elecciones Regionales y Municipales 2022 tras obtener un 35,697% de los votos, según el 84% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Quien asumiría como burgomaestre en la Ciudad de la Eterna Primavera viene ejerciendo como alcalde de Moche por el periodo 2019-2022, etapa en la que se convirtió en uno de los políticos más polémicos. Su nombre ganó popularidad en enero de 2022 cuando inauguró un gigantesco huaco erótico.

El huaco erótico de Moche fue reinaugurado en febrero luego de que fuese atacado por unos delincuentes. Foto: Municipalidad de Moche

Arturo Fernández, nuevo alcalde de Trujillo, y sus huacos eróticos

Este monumento generó opiniones dividas, ya que se convirtió en un centro turístico que atraía a personas de todas partes del Perú, pero también generó críticas desde los sectores más conservadores, quienes lo consideraban una falta de respeto y una imagen inapropiada para los niños y niñas.

Pocos días después de su inauguración, el huaco de la fertilidad fue destruido por un grupo de delincuentes; sin embargo, fue rápidamente reconstruido: “Vamos a pedir apoyo a los empresarios de Moche. Hago un pedido a las embajadas porque queremos hacer no uno, sino 10 huacos de la fertilidad, porque la cultura Mochica no se puede ver avasallada por unos delincuentes políticos”, declaró Arturo Fernández.

Cabe señalar que esa no fue la única vez que el alcalde de Moche generaba polémica con construcciones de este tipo, puesto que en 2019 ya había ordenado la creación de huacos eróticos en alto relieve, como parte de un corredor turístico peatonal del distrito.

¿Quién es Arturo Fernández, nuevo alcalde de Trujillo?

César Arturo Fernández Bazán nació 11 de mayo de 1976 en Trujillo, estudió la carrera de Medicina en la Universidad Carolina Praga y se especializó en Ginecología y Obstetricia. En 2018, postuló a la alcaldía de Moche con Alianza para el Progreso; no obstante, en una entrevista con Latina, reveló que fue expulsado del partido de César Acuña.

“Me expulsaron porque no les di trabajo a los señores militantes del partido”. Además, los señaló como culpables de destruir sus monumentos.

Arturo Fernández sacó rédito político de esta construcción y en uno de sus spots apareció bailando con el chico reality Zumba, al ritmo de una canción que decía: “Llegó el loco, del huaco erótico”.

Arturo Fernández, nuevo alcalde de Trujillo, y una sentencia por difamación

En agosto de 2022, Arturo Fernández fue sentenciado por el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad a un año de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de 5.000 soles por el delito de difamación en agravio de Nataly Estefany Rojas Rojas.

No obstante, en entrevista con La República, Fernández señaló que no le sorprende el fallo judicial porque, según él, está luchando contra una mafia que está enquistada en la ciudad de Trujillo.

Arturo Fernández y su desplante a Pedro Castillo

Durante una ceremonia de reconocimiento realizada por el presidente Pedro Castillo a más de 500 alcaldes, Arturo Fernández protagonizó un polémico incidente al devolverle la placa al mandatario minutos después de recibirla.

Arturo Fernández y su postura contra el confinamiento

Durante la pandemia de la COVID-19, Arturo Fernández se mantuvo siempre en contra del confinamiento ordenado por el Gobierno, al punto de llegar a declararse “en rebeldía” cuando, en agosto de 2020, el entonces presidente, Martín Vizcarra, decretó una cuarentena focalizada en la región La Libertad.

“Moche se declara en rebeldía y rechaza la cuarentena, así que todos pueden trabajar aquí, de lunes a domingo, porque Serenazgo y las administraciones respectivas de la municipalidad no les va a cerrar la puerta a nadie”, declaró.

Además, Fernández Bazán pidió al presidente el levantamiento de la cuarentena, el mensaje fue mediante una carta manchada con sangre. “Representa la muerte de 13 jóvenes en la discoteca, representa los allanamientos en las casas de las familias inocentes”, comentó.

Arturo Fernández, nuevo alcalde de Trujillo, y sus mensajes misóginos

En enero de 2020, la alcaldía de Moche, presidida por Arturo Fernández, publicó mensajes misóginos en su cuenta de Facebook. Estos consistían en frases para que los hombres no cometan violencia contra la mujer.

Algunos de los más desafortunados fueron: “Si tu mujer te saca la vuelta. ¡No la mates! Acude a nosotros”, “Si tú, varón, sientes que quieres golpear a una mujer, puedes evitarlo conversando con nuestro personal” y “Si tú, mujer, no atiende bien a tus hijos y está entretenida, acude a nosotros”.

Además, en una entrevista con ATV, realizó comentarios desubicados a la periodista Juliana Oxenford: “Usted es hermosa, es linda, me encanta, porque a pesar de todo (…) la recibiría con los brazos abiertos, porque entre usted y yo hay una química (…) hay algo. Con todo el respeto que se merece tu esposo, tú me gustas, eres bonita, eres inteligente, me encantas”.