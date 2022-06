José Luna sobre presunto cobro para integrar listas de regidores: “Yo no vivo de la política”

El líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, se pronunció sobre la reciente denuncia periodística en la que se encontraría involucrado por un presunto cobro para los puestos de las listas de los regidores de la candidatura a la alcaldía de San Juan de Miraflores (SJM).

“ Yo no vivo de la política. Tengo toda una vida trabajando para ayudar a quienes menos tienen. No cobro ni cobraré sueldo de la política porque simplemente no lo necesito ”, se lee en el comunicado que se compartió a través de la red social de Podemos Perú.

Según reveló el dominical “Cuarto Poder”, el aspirante a la alcaldía de SJM por Podemos Perú, Roger Parra Taboada, nombró al congresista Luna por supuestamente solicitar aportes de hasta S/ 80.000 con el objetivo de colocar a los posibles funcionarios en los primeros lugares de las listas de campaña.

Ante el conocimiento de este hecho, José Luna exigió a su partido “una exhaustiva investigación”. Además, solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) “que actué con severidad sobre lo difundido en San Juan de Miraflores”.

Pronunciamiento de José Luna tras la denuncia en la que lo involucran. Foto: difusión

¿Qué revelan los audios en que se involucra a José Luna?

En los dos audios que reveló el dominical, se escucha a Roger Parra, a Juana Pichihua y a su hijo, Harold Inga, discutir sobre el dinero que estos dos últimos deberían pagar al partido Podemos Perú para poder integrar el puesto 2 en la lista de regidores.

Es importante precisar que los materiales auditivos datan del 13 y 23 de marzo de este año.

En el primero, el aspirante a la alcaldía de SJM insistió a Pichihua e Inga en que suban la propuesta monetaria: de pagar 50.000 soles a dar 80.000 , pese a que madre e hijo habían adelantado la mitad del primer monto con la finalidad de que se queden con el número 2 en la lista de regidores porque, según lo declarado por Parra, José Luna había manifestado otorgarle ese número a otra aspirante a regidora y que la oferta económica no le agradaba.

En el segundo, Roger Parra le anunció a Juana Pichihua y Harold Inga que no se habían quedado con el número acordado para las listas.

“ El presidente es el señor Luna, y después de haberme dicho dame ′1 y 2′, hace esto. Lo ha hecho el doctor Luna, no tengo la culpa” , manifestó el candidato a la alcaldía de SJM.

Roger Parra reconoció su voz en ambos audios. Sin embargo, señaló que usó el nombre del congresista para engañar a Juana Pichihua.