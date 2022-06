Arequipa: peligra inscripción del 80% de candidatos de Renovación Popular

La candidata al Gobierno Regional de Arequipa por Renovación Popular, Mildred Follana, denunció que el 80% de las actas de sus candidatos que se subieron a la página web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no figuran en el sistema, por lo que sus postulaciones peligran.

La postulante indicó a La República que, para no esperar a último momento, desde el pasado 8 de junio, decidieron ir subiendo las actas al sistema, pero el último domingo revisaron la plataforma y no figuraban.

“Ya habíamos subido más de 2.000 actas de nuestros candidatos, era el 80%. Ha sido un trabajo que nos ha costado cuatro días. No queríamos esperar a última hora como ayer (martes) que colapsó el sistema, pero igual no figura ahora en el sistema. El jurado amplió el plazo tres días, pero no va a ser suficiente si el sistema sigue teniendo fallas”, indicó Follana.

PUEDES VER: Policía toma el control de la zona minera de Atico

La dirigente del partido en Arequipa agregó que mostraron oportunamente su queja al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pero les indicaron que “fueron fallas de un clic”. Piden que el JNE resuelva el problema y los datos que fueron subidos aparezcan en el sistema.

No es la única agrupación con problemas. Somos Perú y el movimiento regional Arequipa Avancemos también reportaron fallas, sobre todo el último martes, día en el que vencía el plazo para que todas las agrupaciones suban las actas de sus candidatos.

Hasta este miércoles por la mañana, algunas agrupaciones reportaron que el sistema web del JNE seguía presentando fallas y demoraba al momento de cargar y actualizar la información.