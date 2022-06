Ministro del Interior descarta renunciar al cargo tras fuga de Juan Silva

El ministro del Interior, Dimitri Senmache, negó ante la Comisión de Constitución del Congreso que vaya a renunciar al cargo debido a que el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, pasó a la clandestinidad luego de que el último sábado 4 de junio la Corte Suprema ordenara su detención preliminar a pedido de la Fiscalía de la Nación.

“ No lo he pensado (renunciar al cargo). Pienso cumplir como lo juré el día que acepté el cargo y como se lo dije al presidente . Asumo este cargo, en principio, de manera libre, nadie me va a obligar a poner a alguien en mi equipo”, manifestó.

El titular del Mininter se encontraba ante el mencionado grupo parlamentario de trabajo tras ser citado para que le a conocer las acciones que realizará a fin de capturar a Silva, así como al ex secretario de Palacio Bruno Pacheco y su sobrino Fray Castillo.

En otro momento, Senmache explicó que la Policía Nacional del Perú no ha podido interferir en la videovigilancia solicitada contra el ex jefe del MTC, dado que sería considerado como una violación a sus derechos.

“La Policía no podía hacer el seguimiento porque no se enmarca dentro del procedimiento de videovigilancia. Si la Policía sigue a alguien sin una orden, se está violando el derecho de esa persona y puede ocasionar problemas en el procedimiento que se le sigue y, además, una sanción hacia el policía que haya cometido el abuso de autoridad”, manifestó ante el grupo de trabajo de parlamentarios.

Dimitri Senmache afirma que se han “redoblado esfuerzos” para encontrar a los prófugos

El titular de la cartera resaltó que su gestión no tiene como finalidad proteger a los prófugos de la justicia. Enfatizó que han “redoblado” las fuerzas policiales para conocer el paradero de los exfuncionarios .

“No existe ningún atisbo en mi gestión que pueda hacer pensar una voluntad de proteger a alguna persona. Hemos redoblado todos los esfuerzos. Viendo que mi nombre puede estar manchado, el día de ayer hemos reforzado la búsqueda a través de inteligencia”, comentó.