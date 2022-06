Pedro Chávarry acusa sin pruebas a medios y periodistas de difundir campaña en su contra

Acusación. Pedro Chávarry, exfiscal de la Nación, afirmó —sin pruebas— que varios de medios de comunicación realizaron una campaña de desprestigio en su contra . Asimismo, señaló, una vez más, que las denuncias por encubrimiento personal y real sustentadas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso se abrieron “por presión mediática”.

“Este caso fue archivado por el Congreso cerrado por Martín Vizcarra y reabierto por quien le continúo. Naturalmente, ese Congreso sin respetar los principios y por presión de la prensa mediática, quienes, a manera de grandes titulares (me cuestionaban), especialmente el diario La República, el diario El Comercio, Perú 21, entre otros. También los canales como canal N, América Televisión, RPP y otros quienes no querían que fuera el fiscal de la Nación porque no les convenía a sus intereses ”, acusó Chávarry ante la sesión del Pleno sin presentar ninguna corroboración.

En setiembre del 2021, Pedro Chávarry fue condenado a cuatro años de prisión no efectiva, pena que a su vez se suspende por tres años de reglas de conducta, por delito de encubrimiento real a favor del partido político Fuerza Popular y Keiko Fujimori.

Cabe recordar que Chávarry, quien es investigado por pertenecer a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, se mantiene fuera del Ministerio Público y sin la posibilidad de que se revierta la cancelación de su título de fiscal supremo tras ser separado de forma permanente por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Pese a ello, Pedro Chávarry vinculó el trabajo de los medios de prensa con los accionistas integrantes del Club de la Construcción e investigados por el caso Odebrecht.

“ Esa era la finalidad: quitarme del cargo porque yo había puesto un orden y había impregnado la mística para los fiscales encargados de esta investigación (contra Keiko Fujimori) esclarecieran los hechos. Dijeron que Chávarry no debía estar allí”, se victimizó el exmagistrado.

En otro momento, el exmagistrado criticó la labor de la periodista Mávila Huertas y aseguró que esta buscaba “distorsionar su actuación” en la Fiscalía.

“ Como en este caso, la mal llamada periodista Mávila Huertas decía que todo el Perú había visto como Chávarry ingresó a la oficina . Eso es falso. Nunca estuve en esa oficina. No tuve nada que ver absolutamente nada. Las cámaras no dicen que yo haya intervenido en ese hecho delictivo”, acotó.

“Lo que querían era un títere en el despacho de fiscal de la Nación y como no me presté al juego del expresidente Martín Vizcarra y la participación activa de las ONGs, IDL, Proética y Transparencia, entonces todos los días publicaban cosas infames contra mí”, añadió.