RMP sobre audios de Villaverde y Pacheco: “Es bien grave, son actos preparatorios”

Rosa María Palacios se refirió a los audios de una conversación entre el empresario Zamir Villaverde y el exsecretario general de Palacio de Gobierno y hoy prófugo de la justicia, Bruno Pacheco, que, presuntamente, comprometen a Pedro Castillo.

El material difundido por Willax —añadió RMP— no ha sido sometido a un peritaje; por tanto, no se tiene conocimiento si los audios han sido editados o si las voces corresponden a Villaverde y Pacheco. No obstante, aclaró que el contenido es bastante valioso.

“Lo que se está conversando aquí son actos preparatorios. No se discute la comisión de un delito actual, esto es del 25 de julio, de acuerdo al programa de Phillip Butters, se tendría que referenciarse correctamente, pero por la conversación (se puede deducir) que es anterior a la juramentación del presidente de la República y anterior a la designación del primer gabinete; es decir, podría ubicarse en julio del 2021″, manifestó.

Palacios sostuvo que los audios corroboran el testimonio de la colaboradora eficaz Karelim López, quien ha asegurado que hay una organización criminal, integrada por Bruno Pacheco, Zamir Villaverde y Pedro Castillo, para cometer delitos dentro del Poder Ejecutivo.

“Escúchame —se oye a Villaverde —. Yo en Transportes (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) tengo todo organizado. ¿Y si tú te vas como vice (ministro) de Transportes?”. “¿Vice? ¿Tan poco?”, responde Bruno Pacheco.

A su turno, Villaverde dice: “Pero ¿qué vas a negociar, hermano? (...) Para mí en Vivienda se manejan millones. Yo te armo todo el cuadro, te armo todo. Ahí también manejas Sedapal. O sea, después de Transportes, es (el Ministerio de Vivienda)”.

“Lo que da cuenta esta conversación, de ser verdadera, es que el relato de Karelim López no solo es cierto, sino que se materializa después (...) Es bien grave, son actos preparatorios que sí pasan después y Karelim López lo narra”, detalló la letrada.

Las reacciones

Luego de la difusión de estos audios, Aníbal Torres alegó que el material deberá ser investigado “seriamente y rápidamente” por la Fiscalía. El primer ministro, además, pidió respetar el principio de presunción de inocencia.

RMP precisó que el debate se centra en si las imputaciones escuchadas en los audios llegan a involucrar a Pedro Castillo.

Por su parte, el extitular del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, negó la versión de Zamir Villaverde. “Rechazo tajantemente tales versiones falsas que solo buscan dañar mi imagen”, escribió en Twitter.

No obstante, la respuesta de Vladimir Cerrón, según Rosa María Palacios, ha sido la más sorprendente. El fundador de Perú Libre indicó que la culpa de todo la tiene el expresidente Francisco Sagasti, quien, de acuerdo al sentenciado exgobernador de Junín, “fue quien allanó el camino a Bruno Pacheco hacia la Secretaría General de Palacio”.