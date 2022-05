Tania Ramírez sobre presunto plagio: “UCV tendrá que asumir responsabilidad como universidad”

La congresista de Fuerza Popular Tania Ramírez se refirió al presunto plagio que habría cometido en sus tesis de licenciatura y maestría, las cuales fueron aprobadas en la Universidad César Vallejo (UCV). Al respecto, la parlamentaria negó que haya copiado el trabajo de investigación del tesista Joel Valle.

“Nunca he plagiado y rechazo totalmente estas falacias que se han venido diciendo y promoviendo en algunos medios de comunicación”, dijo para Canal N.

La legisladora agregó que tomará cartas en el asunto contra Valle porque él habría plagiado su tesis. Asimismo, señaló que la responsabilidad también recae en la casa de estudios fundada por César Acuña.

“Yo me enteré hasta el día que salió el reportaje. Vamos a seguir con los procedimiento y no solamente al señor Valle. La Universidad Cesar Vallejo tendrá que asumir la responsabilidad como universidad porque ellos tendrían que tener los mecanismos de filtro, así como Sunedu” , afirmó.

Ramírez defendió la autenticidad de su tesis señalando que ella lo sustentó primero a comparación del tesista Joel Valle.

“Yo me voy al acta de sustentación. Yo sustenté el 19 de diciembre de 2018 y el señor sustentó el 23 de enero de 2019. Declaré la autenticidad de mi tesis el 18 de julio del 2018 y en la del señor no figura. Mi acta de aprobación fue el 2 de febrero de 2018, es decir, en esa fecha le presenté a mi asesor mi problema para desarrollar mi tesis. El 18 de julio yo estaba con mi tesis zanjada”, manifestó para el medio.

“Lo que se pone en tela de juicio es que supuestamente el señor lo hubiera publicado primero. El nombre o desarrollo puede ser igual, pero el objetivo es decir quién plagió a quién” , prosiguió.

Tania Ramírez: “No he cometido ni falta ni delito”

La congresista fujimorista se refirió a la decisión de la Comisión de Ética que rechazó investigar a Tania Ramírez por utilizar el salón José Carlos Mariátegui para grabar un TikTok de una canción de Danny Ocean. Al respecto, manifestó que no ha denigrado a nadie.

“ No he cometido ni falta ni delito. No ha sido un acto denigrante. La canción no tiene una letra denigrante, por lo que no ha sido mi caso”, sostuvo.

La parlamentaria xplicó que su video de TitkTok lo compartió con la finalidad de dar un mensaje a los jóvenes respecto a la crisis política.

“Le decía que nosotros como jóvenes, a pesar de la crisis que vivimos, no debemos frustrarnos o amilanarnos. Al contrario, debemos ser fuertes y guerreros como la canción lo dice”, comentó.